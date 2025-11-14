Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году, Паровоз Санта Клауса остановится на шести пунктах Куйбышевской железнодорожной магистрали.

2025-11-14 13:32
19-го ноября Санта Клаус из Великого Устюга отправится в свой пятый юбилейный тур по стране на специально оборудованном для него поезде, предоставленном ОАО «РЖД». В каждом городе, где останавливается Поезд Санта Клауса, на вокзалах ожидает праздничная программа развлечений с участием артистов и аниматоров, позволяющая погрузиться в атмосферу зимней сказки.

Тур Поезда Санта Клауса по Куйбышевской железной дороге начнется 14 декабря со станции Уфа (с 11:00 до 17:05), а затем будут сделаны остановки на вокзалах городов Стерлитамак (15 декабря с 11:00 до 19:10), Тольятти (17 декабря с 12:05 до 18:00), Пенза-1 (19 декабря с 10:00 до 18:00), Саранск (20 декабря с 09:30 до 15:30) и Ульяновск (21 декабря с 11:00 до 18:40).

Поезд Санта Клауса – это празднично украшенная мобильная резиденция, во главе которой – паровоз, а в составе: салон-приемная, «Волшебная деревня» и вагон Снежной королевы, кукольный театр и сцена для выступлений, вагон-магазин с сувенирами, ресторан и буфет для чаепитий.

В дополнение к анимационной программе для всех желающих и встрече с Санта Клаусом у поезда на платформе, будет предусмотрена возможность посещения мобильной резиденции по предварительно купленным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения. Продажа билетов будет начинаться каждый день в 09:00 по московскому времени за 30 дней до прибытия поезда в город, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

