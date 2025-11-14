С начала текущего года и до октября на станциях Горьковской железнодорожной линии было переработано более 4 миллионов тонн груза.

13:20

С начала года до октября 2025 года терминалы Горьковской магистрали обработали свыше 4 млн тонн грузов, включая:

Тихорецкая – 616 тыс. тонн;

Доскино – 489 тыс. тонн;

Юрьевец – 453 тыс. тонн;

Муром – 445 тыс. тонн;

Киров-Котласский – 266,7 тыс. тонн;

Котельнич-2 – 217 тыс. тонн;

Ижевск – 201,4 тыс. тонн.

Стоит отметить, что на терминалах магистрали предоставляются услуги комплексного транспортного обслуживания: загрузка и разгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов, услуги очистки/промывки вагонов.

Активно применяется цифровая модель взаимодействия с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали может в «Личном кабинете» на сайте ОАО «РЖД» удаленно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса, просто подав заявку на оказание услуг.

В рамках предоставления полного спектра услуг разработан комплексный сервис «ЦМ-Экспедитор», который помогает клиентам оптимально организовать маршрут грузоперевозок, загрузить и закрепить груз, оформить перевозочные документы, а также получить услугу полного экспедиторского сопровождения грузовой перевозки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.