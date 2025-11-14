Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по октябрь 2025 года, более 18 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили сопровождение на станциях Свердловской железнодорожной линии.

2025-11-14 12:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Услуги сопровождения для людей с ограниченными возможностями на вокзалах Свердловской железной дороги активно используются: с января по октябрь 2025 года более 18 тыс. людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения воспользовались этими услугами, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшим спросом услуги помощи и сопровождения пользовались на вокзалах Екатеринбурга (более 6,9 тыс. заявок), Тюмени (более 4,6 тыс.) и Перми-2 (2,6 тыс.). В основном, помощь требовалась при посадке или высадке из вагона, сопровождении по территории вокзала и переносе багажа. Заявки принимаются по телефону: 8 (800) 775-00-00 и на сайте РЖД в разделе «Маломобильным пассажирам».

Свердловская железная дорога постоянно совершенствует условия и увеличивает доступность поездок для людей с ограниченными возможностями. В 2024 году на вокзалах Екатеринбурга и Ишима были открыты специализированные залы ожидания, оборудованные всем необходимым: удобные места для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, индукционное оборудование, кнопка вызова персонала, информационные терминалы, предоставляющие возможность видеоконсультации со специалистом, включая консультацию на русском жестовом языке.

В 2025 году на вокзале Тавда в Свердловской области было установлено кассовое окно с заниженным прилавком для удобства людей на инвалидных колясках. На вокзале Туринск-Уральский установлены тактильные и контрастные указатели и знаки.

Каждый год в поездах дальнего следования наблюдается рост числа вагонов с особенными купе (благодаря приобретению новых и модернизации уже имеющихся). Их дизайн позволяет пассажирам на инвалидных колясках передвигаться с комфортом: имеются специальные подъемные устройства для посадки, расширена зона тамбура и проходы, установлены более широкие двери, включая двери в туалет. В новых моделях электропоездов предусмотрены места для размещения инвалидных колясок и подъемники для них. Для пассажиров с нарушениями зрения информация в вагоне дублируется шрифтом Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

