Альпийский поезд "Айгир" был удостоен награды на соревновании "100 превосходных продуктов и сервисов России".

11:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Инициатива «Горный экспресс «Айгир» была удостоена награды на федеральном конкурсе «100 лучших товаров и услуг России». Церемония вручения призов прошла в Уфе во время Российского промышленного форума.

Проект, который осуществляется АО «БашППК» с поддержкой Куйбышевской железной дороги и правительства Республики Башкортостан с 2015 года, был отмечен в категории «Услуги для населения».

Горный экспресс функционирует ежедневно с мая по сентябрь по маршруту Уфа – Айгир – Белорецк, где находятся главные туристические места Башкортостана: Розовые скалы, Айгир (хребет Караташ с пиком Уфа, скалы Зубы Шурале, Черничная гора, водопад «Слезы Айгуль», Борисовы печи), гора Малиновая, Синие скалы (гора Кульсугадыташ).

В туристическом сезоне 2025 года только в выходные дни было перевезено 59 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Для удобства путешествий Куйбышевская магистраль предложила комфортные электропоезда «Финист» и ЭП2Д, оснащенные системами климат-контроля с очисткой воздуха, видеонаблюдением и информационными табло. В салоне – удобные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств и полками для спортивного оборудования.

В 2025 году АО «БашППК» провела брендирование интерьера электропоезда «Финист»: в вагонах поезда размещены тематические плакаты с интересными данными о всех достопримечательностях Башкортостана.

Действуют все федеральные и региональные льготы, включая школьников и студентов. Оформление проездных билетов осуществляется при предъявлении справок учащихся и студенческих билетов очной формы обучения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.