С 17 ноября 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Савёловскому и Белорусскому направлениям Московской железной дороги.

2025-11-14 10:26
С 17 ноября 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов на Савёловском и Белорусском направлениях МЖД из-за ремонтных работ на участках Савёлово – Вербилки и Дубна – Вербилки.

С 17 ноября до 19 декабря 2025 года на участке Савёлово – Вербилки будет осуществляться капитальный ремонт железнодорожного пути, включающий замену рельсошпальной решетки, глубокую очистку и подспкой щебеночного балласта, выправку и сварку пути. За указанный период планируется обновить 5 км железнодорожного пути. Ремонтные работы будут проводиться в будни с 08:05 до 18:30. Во время ремонта некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту – от/до станций Лобня и Вербилки.

На участке Дубна – Вербилки, который является ответвлением, ремонтные работы запланированы на 17–21, 24, 27–28 ноября с 09:30 до 14:30.

Также, с 24 по 26 ноября, в основном ночью, на переезде возле остановочного пункта Мельдино, на пересечении с федеральной автодорогой А-104 Москва – Дмитров – Дубна, движение будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме из-за замены резинокордового покрытия. В связи с ремонтом в расписание внесены изменения. Некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам – от/до Лобни, Дмитрова и Яхромы.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

