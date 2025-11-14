В октябре на железнодорожном вокзале Бийска, расположенном в Алтайском крае, был установлен рекорд месячной погрузки.

В октябре 2025 года станция Бийск Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае обработала 94 тыс. тонн грузов, что на 60% больше, чем в октябре предыдущего года. Это рекордное значение за последние 10 лет.

Такой успех был достигнут благодаря эффективной работе станции, увеличению объемов и расширению географии поставок алтайского зерна, модернизации контейнерного терминала в Бийске, формированию контейнерных поездов и улучшению инфраструктуры путей необщего пользования.

За 10 месяцев 2025 года на станции Бийск было обработано около 628 тыс. тонн грузов, что на 32,7% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.