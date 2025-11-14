Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В октябре на железнодорожном вокзале Бийска, расположенном в Алтайском крае, был установлен рекорд месячной погрузки.

2025-11-14 10:19
В октябре на железнодорожном вокзале Бийска, расположенном в Алтайском крае, был установлен рекорд месячной погрузки.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В октябре 2025 года станция Бийск Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае обработала 94 тыс. тонн грузов, что на 60% больше, чем в октябре предыдущего года. Это рекордное значение за последние 10 лет.

Такой успех был достигнут благодаря эффективной работе станции, увеличению объемов и расширению географии поставок алтайского зерна, модернизации контейнерного терминала в Бийске, формированию контейнерных поездов и улучшению инфраструктуры путей необщего пользования.

За 10 месяцев 2025 года на станции Бийск было обработано около 628 тыс. тонн грузов, что на 32,7% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru