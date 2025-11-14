Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Началась реализация билетов на туристический поезд «Шерегеш-экспресс»

2025-11-14 10:11
Началась реализация билетов на туристический поезд «Шерегеш-экспресс»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 22 ноября 2025 года туристический поезд «Шерегеш-экспресс» снова начинает свою работу. Этот состав является частью мультимодального маршрута (путешествие на электропоезде + автобусная поездка) Новокузнецк – Чугунаш – Шерегеш. Дата начала движения поезда совпадает с датой официального открытия горнолыжного сезона на известном курорте Кузбасса.

В день старта нового сезона пассажиров ожидает особенная праздничная программа: различные конкурсы, викторины, горячие напитки, сувениры на память и тематические подарки. Главный сюрприз - розыгрыш «золотого» купона «Шерегеш-экспресс», который предоставляет возможность бесплатного проезда на туристическом поезде до конца 2025 года.

В новом сезоне обновлен тур «Поехали». Специальные предложения теперь распространяются на оба склона – как на секторе А, так и на секторе Е. Чтобы стать участником программы, достаточно приобрести билет на электропоезд и автобус по маршруту Новокузнецк – Чугунаш – Шерегеш, и пассажиры автоматически получают доступ к персональным скидкам на услуги горнолыжного курорта.

Также, на автобусном маршруте для туристов добавлена еще одна остановка – на секторе Е в горнолыжном курорте. Раньше пассажиры могли выходить на секторе А и в поселке Шерегеш.

Билеты на «Шерегеш-экспресс» можно приобрести за 10 дней до отправления в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в чат-боте «Кузбасс-пригород» в мессенджере Telegram, в пригородных кассах и в составе электропоезда. Подробную информацию о туристическом поезде можно узнать на сайте компании, а также по телефону диспетчера 8 (800) 700-25-01 (с 08:00 до 20:00, звонок бесплатный из всех регионов РФ), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

