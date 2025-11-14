Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Учащиеся из Западной Сибири узнали о профессиях в сфере железнодорожного транспорта на мероприятии под названием «Перспектива 2.0»

2025-11-14 10:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 60 участников профориентационного форума ОАО «РЖД» «Перспектива 2.0» прошли обучение на базе Омского и Сибирского государственных университетов путей сообщения.

Ученики 10-11 классов из железнодорожных лицеев и опорных школ холдинга приехали на мероприятие в Омск и Новосибирск. Среди них были представители из Барабинска, Карасука, поселков Мошково и Смоленского (Новосибирская область), Омска и поселка Магистральный (Омская область), Новокузнецка и Тайги (Кемеровская область), а также из поселка Кулунда (Алтайский край) и Новосибирской детской железной дороги.

В течение нескольких дней учащиеся ознакомились с железнодорожными специальностями, лабораториями и современными методами обучения в транспортных вузах. Они также совершенствовали свои навыки на тренажерных комплексах, где под присмотром преподавателей испытали себя в роли машиниста, работника пути и дежурного по станции.

Участникам форума организовали экскурсии на железнодорожные предприятия, где они имели возможность общаться с сотрудниками железной дороги.

Также учащиеся узнали о истории создания Транссибирской магистрали, принимали участие в практикумах, мастер-классах, викторинах и интерактивных играх.

Такие форумы способствуют популяризации железнодорожных профессий среди молодежи из крупных городов и малых населенных пунктов, где нет специализированных учебных заведений.

«Перспектива 2.0» – это профориентационный проект ОАО «РЖД», который Западно-Сибирская железная дорога реализует в сотрудничестве с двумя транспортными вузами, расположенными на территории магистрали, – Омским и Сибирским государственными университетами путей сообщения уже 7 лет подряд, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

