С первого контейнерного поезда, который отправился со станции Новокузнецк-Восточный в Кемеровской области.

2025-11-14 09:58
Со станции Новокузнецк-Восточный Западно-Сибирской железной дороги, расположенной в Кемеровской области, отправился первый контейнерный поезд. Его пункт назначения - станция Находка-Восточная в Приморском крае, а затем - Китайская Народная Республика. Поезд перевозит 76 контейнеров с алюминием общим весом около 2 тыс. тонн.

Сотрудники железной дороги предоставили полный комплекс услуг, включая доставку автотранспортом, погрузку контейнеров на платформы, формирование и отправку состава. С декабря для этого маршрута будет действовать специализированное расписание с ускоренной доставкой груза.

Раньше формирование и отправка контейнерных поездов на ЗСЖД в Кузбассе были возможны только на станции Кемерово-Сортировочное. На станции Новокузнецк-Восточный это стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры, приобретению специального оборудования и изменению технологии работы станции и грузового двора.

Перевозка грузов в контейнерах имеет ряд преимуществ, включая сокращение сроков доставки и ускорение оборота вагонов, поскольку полносоставный поезд следует от станции отправления до станции назначения без дополнительных операций на промежуточных станциях. Кроме того, отправка отдельного контейнерного поезда позволяет грузоотправителю получить скидку на железнодорожный тариф.

Отметим, что для формирования контейнерных поездов необходимо заключить договор. Дополнительную информацию можно получить в Центре продажи услуг ОАО «РЖД» по телефону: 8 (3842) 32-44-54, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

