«Ласточка» временно подменит «Сапсан» между Москвой и Нижним Новгородом с 1 июня

12:49

В связи с производством работ по реконструкции Курского вокзала Москвы и корректировкой графика движения поездов с 1 июня временно приостанавливается движение скоростных поездов «Сапсан» № 759/760 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород и № 775/776 сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург.

Вместо них на участке Нижний Новгород – Москва будет курсировать скоростной поезд № 721/722 «Ласточка» в комплектации «Премиум».

Из Нижнего Новгорода «Ласточка» будет отправляться в 05:01 и прибывать в Москву (вокзал Восточный) в 09:06. В обратном направлении состав будет отправляться в 20:57 и прибывать в Нижний Новгород в 01:07. В пути предусмотрены остановки на станциях Владимир и Дзержинск.

В поездах «Ласточка» № 721/722 Нижний Новгород – Москва пассажирам будет предложено 3 класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. В поезде есть все необходимое для комфортного путешествия: система климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающее светодиодное освещение, экологически чистые туалетные комнаты, система видеонаблюдения и информационные табло. Также «Ласточка» полностью адаптирована для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Стоимость билета – от 790 рублей. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 лет до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).

Приобрести билет можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также во всех железнодорожных кассах дальнего следования.

Напомним, что в настоящее время между Нижним Новгородом и Москвой в прямом сообщении ежедневно также курсируют 9 пар скоростных электропоездов «Ласточка», а также поезда № 31/32 Киров – Москва и № 35/36 Нижний Новгород – Москва формирования АО «ФПК».