Руководитель Калининградской железнодорожной сети провел встречу с учащимися ПГУПС.

17:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сергей Сапегин, руководитель Калининградской железной дороги, провел лекцию для студентов Петербургского государственного университета путей сообщения имени Императора Александра I. Он рассказал о функционировании самой западной магистрали Российских железных дорог, о проектах, которые реализуются на ее территории, и о перспективах ее развития.

Сапегин поделился информацией о процессе создания Калининградской магистрали, о ключевых задачах железнодорожного транспорта в современных геополитических условиях. Он также обсудил роль железнодорожно-паромного сообщения Усть-Луга – Балтийск и подробно рассказал о работе пассажирского комплекса и организации пассажирских перевозок, которые показывают стабильный рост уже несколько лет.

В текущем году пассажиропоток на дальние расстояния увеличился на 10% по сравнению с 2024 годом. Сапегин отметил, что в пригородном сообщении достигнут самый высокий за последние 20 лет показатель, превышающий 8,5 млн человек. Жители и гости Калининградской области предпочитают "Ласточки" и рельсовые автобусы другим видам транспорта из-за их комфортности и пунктуальности.

Руководитель КЖД также поделился планами на будущее магистрали, которые включают развитие туристического кластера и организацию ретро-туров на паровозной тяге в 2026 году. В конце лекции он пригласил студентов работать на предприятиях дороги, где есть множество возможностей для личного и профессионального роста молодых специалистов. Он также ответил на вопросы студентов, которые собираются стать железнодорожниками.

В ноябре 2023 года было заключено соглашение между ПГУПС и КЖД о сотрудничестве в области подготовки специалистов для предприятий железнодорожной магистрали. Сейчас в университете на целевую подготовку обучается более 55 студентов, которые намерены в будущем работать в Калининграде. Контракт с ОАО «РЖД» обеспечивает оплату обучения за счет компании, а также прохождение стажировки и последующее трудоустройство. По всем вопросам, касающимся целевого обучения в отраслевом вузе, можно получить консультацию по телефону: +7 (401) 258-66-71, информирует служба корпоративных коммуникаций КЖД.