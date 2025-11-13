С января по октябрь 2025 года количество пострадавших людей на Горьковском шоссе уменьшилось на 13%

12:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь текущего года на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали было зафиксировано на 13% меньше случаев травмирования граждан, чем за аналогичный период прошлого года. Так, за десять месяцев из-за собственной неосторожности травмы получили 90 человек.

Главными причинами происшествий стали переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом и травмирование электротоком.

Горьковская магистраль регулярно проводит мероприятия по предотвращению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, железнодорожники организуют совместные рейды с правоохранительными органами, проводят разъяснительные беседы в образовательных учреждениях. Такой подход позволяет провести более детальные и адресные беседы с гражданами, акцентировать их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие вопросы. Особое внимание уделяется семьям с детьми.

Напоминаем: железная дорога – зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.