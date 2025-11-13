На Южно-Восточной железнодорожной линии увеличивается спрос на "Службу скорого отклика"

09:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года мобильные команды "Сервиса быстрого реагирования" обработали 171 вагон с разнообразными грузами на малоактивных станциях ЮВЖД. Это на 7,5% больше, чем за тот же период в прошлом году. В работе использовались автомобильные краны, которые были оперативно перемещены на место работы.

"Сервис быстрого реагирования" предназначен для малых и средних предприятий, которые не имеют своих средств для выполнения грузовых операций. Мобильные команды, оснащенные специализированной техникой для перевозки насыпных и тяжеловесных грузов, выполняют загрузку и разгрузку небольших партий вагонов как на общедоступных местах станций ОАО "РЖД", так и на инфраструктуре клиентов.

В данный момент сервис доступен на 7 станциях магистрали: Платоновка (Тамбовская область), Тамала, Саловка, Сердобск (Пензенская область), Аркадак, Три Острова (Саратовская область) и Матышево (Волгоградская область).

Услугу можно заказать через Единый контакт-центр Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом по телефону: 8 (800) 755-00-00 (добавочный 6), включая упрощенный режим - через присоединение к публичной оферте. Для удобства клиентов форма заявки размещена на официальном сайте ОАО "РЖД", сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.