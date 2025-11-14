Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники железной дороги напомнили автомобилистам из Забайкалья и Приамурья о серьезных последствиях происшествий на железнодорожных переездах.

2025-11-14 11:17
Сотрудники железной дороги напомнили автомобилистам из Забайкалья и Приамурья о серьезных последствиях происшествий на железнодорожных переездах.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Забайкальской железнодорожной компании выступили на железнодорожных переездах, чтобы напомнить автоводам о правилах пересечения железнодорожных путей. Это профилактическое мероприятие было проведено в Чите и Белогорске в преддверии Международного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Представители ЗабЖД провели разговоры с водителями, напомнив им о трагических исходах столкновений машин с поездами. Водителям были показаны постеры с изображениями разрушенных автомобилей, участвовавших в авариях на переездах. Водителей призвали всегда быть бдительными, строго следовать правилам проезда через железнодорожные переезды, контролировать техническое состояние своих автомобилей, включая исправность тормозной системы и соответствие шин сезонным условиям.

Стоит отметить, что такая профилактическая работа на Забайкальской железной дороге проводится круглый год. Работники железной дороги также улучшают техническое состояние переездов, а места с наибольшим движением оснащаются системами видеонаблюдения за нарушениями.

С начала 2025 года на железнодорожных переездах Забайкальской железной дороги произошло 10 ДТП (6 – в Забайкальском крае и 4 – в Амурской области), все они случились по вине водителей. Это на 50% больше, чем за тот же период прошлого года. В результате этих происшествий 8 человек получили травмы, пять из которых были смертельными.

Забайкальская железная дорога призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru