Сотрудники железной дороги напомнили автомобилистам из Забайкалья и Приамурья о серьезных последствиях происшествий на железнодорожных переездах.

11:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Забайкальской железнодорожной компании выступили на железнодорожных переездах, чтобы напомнить автоводам о правилах пересечения железнодорожных путей. Это профилактическое мероприятие было проведено в Чите и Белогорске в преддверии Международного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Представители ЗабЖД провели разговоры с водителями, напомнив им о трагических исходах столкновений машин с поездами. Водителям были показаны постеры с изображениями разрушенных автомобилей, участвовавших в авариях на переездах. Водителей призвали всегда быть бдительными, строго следовать правилам проезда через железнодорожные переезды, контролировать техническое состояние своих автомобилей, включая исправность тормозной системы и соответствие шин сезонным условиям.

Стоит отметить, что такая профилактическая работа на Забайкальской железной дороге проводится круглый год. Работники железной дороги также улучшают техническое состояние переездов, а места с наибольшим движением оснащаются системами видеонаблюдения за нарушениями.

С начала 2025 года на железнодорожных переездах Забайкальской железной дороги произошло 10 ДТП (6 – в Забайкальском крае и 4 – в Амурской области), все они случились по вине водителей. Это на 50% больше, чем за тот же период прошлого года. В результате этих происшествий 8 человек получили травмы, пять из которых были смертельными.

Забайкальская железная дорога призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.