С января по октябрь 2025 года на станциях Восточно-Сибирской железной дороги была оказана специализированная поддержка 10 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

09:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года на станциях Восточно-Сибирской железнодорожной сети была оказана необходимая поддержка 10 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Больше всего запросов на помощь поступило на станции Иркутск-Пассажирский (3805 заявок), Улан-Удэ (2011), Тайшет (823) и Падунские Пороги (633).

Специализированные службы обеспечивают оперативную помощь пассажирам с ограниченными возможностями в передвижении по вокзальному комплексу (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты и другие объекты), включая предоставление вспомогательных технических средств, помощь при посадке в поезд и перевозке ручной клади.

Информацию можно получить или подать заявку онлайн на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Центр содействия мобильности» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Звонок по России бесплатный, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.