Экспортные перевозки черных металлов по железнодорожной сети РЖД увеличились на 14,3% в период с января по октябрь 2025 года.

2025-11-17 17:22
С января по октябрь 2025 года, ОАО «РЖД» перевезло 20,6 млн тонн черных металлов для экспорта, что на 14,3% больше, чем за тот же период предыдущего года. Из этого количества, 2,3 млн тонн было отправлено в контейнерах (это равносильно 71,7 тыс. ДФЭ, увеличение в 1,5 раза).

Большая часть экспортируемых товаров – 14,5 млн тонн (+13,4%) – была отправлена в порты. В частности, в южном направлении было перевезено 9,4 млн тонн (+15,1%), на Северо-Запад – 3,3 млн тонн (+14,5%), в порты Дальнего Востока – 1,7 млн тонн (+0,3%).

Также было отправлено 6,1 млн тонн черных металлов через пограничные переходы, что на 15,9% больше, чем в прошлом году.

Лидерами по объемам грузов стали Липецкая область (7,1 млн тонн, +11,8%), Челябинская (3 млн тонн, +48,4%) и Свердловская (2,3 млн тонн, +31,1%) области.

