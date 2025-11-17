Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожные грузовые перевозки для экспорта в Казахстан достигли рекордного уровня.

2025-11-17 16:59
В период с января по октябрь 2025 года, объем железнодорожных перевозок экспортных товаров через границу между Россией и Казахстаном увеличился на 7,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув 25,5 млн тонн. В этот объем включено 328,6 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 41% больше.

Это рекордные показатели объемов экспортных перевозок через границу между Россией и Казахстаном. Такие результаты стали возможными благодаря улучшению железнодорожной инфраструктуры, пунктов пропуска и эффективного взаимодействия между железнодорожными, пограничными и таможенными службами.

Благодаря большому количеству пунктов пропуска между Россией и Казахстаном, можно оптимизировать логистические маршруты. Грузовые поезда проходят через пограничные станции Канисай, Кигаш, Озинки, Карталы, Орск – Новый Город, Петропавловск, Зауралье, Кулунда, Локоть.

Основной объем грузопотока составляют нефтяные товары – 6,2 млн тонн (+26% по сравнению с январем – октябрем 2024 года), черные металлы – 5 млн тонн (+28%), лесные товары – 2,8 млн тонн (-4%), химикаты – 2,4 млн тонн (+21%).

Транзит через Казахстан в Китай через пограничные переходы Достык и Алтынколь за 10 месяцев 2025 года увеличился до 3,6 млн тонн (+40%), включая 247,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+38%). Большую часть составляют химические товары (1 млн тонн, +26%), бумага (611 тыс. тонн +44%), зерно (512 тыс. тонн, +62%), удобрения (492 тыс. тонн, рост в 3 раза).

