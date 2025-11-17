Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по октябрь 2025 года по направлению к морским портам и наземным пограничным переходам на Свердловской железнодорожной линии было отправлено 25,3 миллиона тонн грузов.

2025-11-17 15:13
С января по октябрь 2025 года с территории Свердловской железнодорожной станции было отправлено в морские порты и наземные пограничные переходы 25,3 миллиона тонн грузов, что на 2% больше, чем за тот же период в прошлом году. В то же время, транспортировка экспортных товаров третьего тарифного класса (готовые изделия и другие ценные товары с низким процентом транспортных расходов в общей стоимости) увеличилась на 36%.

Наибольший рост показали химические продукты (увеличение на 59,3%, отправлено 573 тысячи тонн), черные металлы (отправлено в полувагонах 2,1 миллиона тонн, +33,4%) и контейнерные грузы (+21,3%, отправлено 3 миллиона тонн). Лидерами по объемам стали удобрения (11,6 миллиона тонн), нефть (6,5 миллиона тонн) и контейнерные грузы (3 миллиона тонн).

Химические и минеральные удобрения составили почти половину всего экспорта СвЖД, их доля составила 47,7% (в том числе в вагонах – 45,7%, в контейнерах – 2%). Пермский край является лидером по экспорту удобрений на всей сети «РЖД».

За десять месяцев было отправлено за границу 12,1 миллион тонн удобрений (+5,7% по сравнению с январем – октябрем предыдущего года). При этом увеличение отправок в вагонах составило 3,1% (загружено 11,6 миллиона тонн), в контейнерах – в 2,5 раза (перевезено 0,5 миллиона тонн). Основные станции погрузки удобрений – Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы, Углеуральская.

Основными странами-получателями удобрений стали Бразилия (доля 65%), Китай (доля 25%) и Мексика (доля 5,4%). В настоящее время грузы доставляются через наземные пограничные переходы в России (Забайкальск, Наушки, Камышовая) и Казахстане (контейнерные отправки через Достык, Алтынколь), а также через дальневосточные портовые станции Владивосток, Находка и другие. Отправка грузов на экспорт через порты Северо-Запада (станции Автово, Лужская) и Азово-Черноморского бассейна (Новороссийск, Ейск, Самур) снизилась.

Повышается внимание компаний к международному транспортному коридору «Север – Юг». Сегодня функционируют 3 главных пути: западный (через Азербайджан), транскаспийский (через Каспийское море) и восточный (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан). В 2025 году наблюдался рост экспортных отправлений с Свердловской железной дороги через портовую станцию Трусово.

В общем, доля экспорта в общем объеме грузоперевозок СвЖД за период январь – октябрь 2025 года достигла 24,2%, отметила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

