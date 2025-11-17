Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пользователи Куйбышевской железнодорожной системы все больше предпочитают организовывать перевозку грузов через интернет.

2025-11-17 15:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение 10 месяцев 2025 года, еще 169 компаний КбшЖД присоединились к сервису «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» на веб-сайте компании. Общее число пользователей сервиса составляет 1674 клиента магистрали.

С января по октябрь 2025 года на веб-сайте ОАО «РЖД» с использованием электронной подписи было оформлено свыше 140 тыс. перевозочных документов (увеличение – более чем в 1,2 раза).

«Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» предлагает возможность онлайн-доступа к сервисам управления перевозками. В нем также размещены видеоинструкции и информация о грузовых станциях. С помощью сервиса грузоотправители могут планировать объемы и сроки погрузки, оформлять перевозочные документы, подавать заявления на операции с подвижным составом, отслеживать вагоны и грузы на маршруте, получать консультации по всем интересующим вопросам.

Подключение к сервису бесплатное, доступ возможен как с компьютера, так и с мобильных устройств, а список доступных услуг постоянно увеличивается, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

