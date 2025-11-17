На Московском железнодорожном участке для работы в зимний период обустроено 160 машин для уборки снега.

10:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На главной автомагистрали Москвы к зимнему сезону готовы 160 единиц техники для уборки и очистки снега, которые будут выходить на дороги по мере накопления осадков. Для обслуживания этой техники созданы мобильные сервисные команды, оснащенные всем необходимым оборудованием для аварийного ремонта.

Также завершены сезонные работы по обслуживанию 12 тыс. устройств пневматической очистки и более 4 тыс. единиц систем электрического обогрева стрелочных переводов. К зимнему сезону подготовлено 479 компрессорных установок и 828 воздухосборников.

В этом году впервые в зимний период будут работать 1412 железнодорожников («первозимников»). Каждый из них проходит специальное обучение, так как с приходом холодов и снегопадов работа значительно меняется. После обучения «первозимники» выходят на свои рабочие места, готовые к любым трудностям зимнего периода, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.