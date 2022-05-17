Расписание некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится в связи с работами по развитию инфраструктуры для МЦД-3 в выходные дни последней декады мая

Расписание некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится с 21 по 23 мая и с 28 по 30 мая в связи с продолжением масштабных работ, связанных со строительством соединительного тоннеля для МЦД-3 на Казанском вокзале.

Так, с 02:30 21 мая до 02:30 23 мая, а также с 21:00 28 мая до 04:00 30 мая железнодорожники проведут работы по переключению 1 главного пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская и устройству объектов энергообеспечения. В марте оба пути вынесли из тоннеля на период его реконструкции и переключили 2 главный путь.

На период работ пропуск поездов на участке Москва – Перово будет организован по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.