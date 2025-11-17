На субурбанном пути Сургут – Куть-Ях в ХМАО – Югре были добавлены новые уютные вагоны.

10:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Пригородные поезда, следующие по маршруту Сургут – Куть-Ях на Свердловской железной дороге, обновились новыми комфортными вагонами с сидячими местами. С 17 ноября 2025 года в составы этих поездов включены 4 вагона, украшенные символикой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Обновленный подвижной состав соответствует последним стандартам комфорта и безопасности. Вагоны оснащены системами кондиционирования, экологически безопасными туалетами и информационными табло. В салонах расположены удобные кресла с подлокотниками, подставками для ног и складными столиками. В каждом блоке кресел предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки устройств. Два вагона оборудованы местами для инвалидных колясок и лифтами для посадки/высадки пассажиров с ограниченной мобильностью.

Поезда на маршруте Сургут – Куть-Ях работают круглый год, выполняя по два рейса ежедневно. Отправление из Сургута происходит в 07:05 и 18:03 по местному времени, из Куть-Яха – в 04:45 и 17:21. С начала 2025 года эти поезда перевезли свыше 64 тыс. пассажиров.

Проезд от Сургута до Куть-Яха стоит 353 рубля по полному тарифу. Действуют все предусмотренные льготы для пассажиров пригородного железнодорожного транспорта. Билеты продаются без привязки к конкретному месту.

Обновление подвижного состава стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству железнодорожников и местных властей. Вагоны, изготовленные на Тверском вагоностроительном заводе, были приобретены в лизинг АО «Свердловская пригородная компания» с поддержкой правительства ХМАО – Югры, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.