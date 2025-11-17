Обновление Детской железной дороги в Красноярске находится в стадии готовности к реализации на Красноярской магистрали.

09:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Заместитель гендерального директора ОАО «РЖД» по управлению персоналам и социальным вопросам Сергей Саратов оценил готовность КрасЖД к модернизации Красноярской детской железной дороги (ДЖД). Вместе с руководителем КрасЖД Алексеем Туманиным он осмотрел строительную площадку в Центральном парке Красноярска, где предполагается строительство нового учебного здания ДЖД.

На сегодняшний день проект строительства утвержден и технологический проезд к месту работ уже обустроен.

Новое здание будет расположено в северо-западной части Центрального парка с выходом в Исторический квартал. Здание будет гармонично сочетаться с общей концепцией парка: планируется, что оно будет выполнено в виде уникальной реплики железнодорожного вокзала Красноярска XIX века.

Сергей Саратов и Алексей Туманин подчеркнули важность ДЖД как детского образовательного учреждения Красноярска, которое пользуется стабильной популярностью среди школьников, мечтающих о карьере на железной дороге.

С появлением нового здания условия обучения молодых железнодорожников улучшатся: в будущем здании будут 6 учебных классов, оснащенных виртуальными тренажерами и компьютерами, где дети смогут на современном уровне изучать профессии машиниста, дежурного по станции, проводника и другие.

Стоит отметить, что модернизация Детской железной дороги является частью большого проекта реконструкции Центрального парка в рамках подготовки к 400-летию Красноярска, сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.