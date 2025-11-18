Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Предполагается установить свыше 700 экстра поездовых рейсов на период новогодних и рождественских торжеств.

2025-11-18 17:47
Предполагается установить свыше 700 экстра поездовых рейсов на период новогодних и рождественских торжеств.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Холдинг РЖД намерен организовать свыше 700 дополнительных поездовых рейсов для обеспечения транспортных потребностей во время новогодних и рождественских праздников.

С 26 декабря 2025 года до 12 января 2026 года пассажирам дальнего следования будет доступно более 5,5 млн мест, что сравнимо с данными за тот же период предыдущего года.

Дополнительные рейсы будут осуществляться по наиболее востребованным маршрутам, включая:

  • из Москвы в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Воронеж, Ярославль, Челябинск, Оренбург, Уфу, Ульяновск, Волгоград, Астрахань и другие города;
  • из Санкт-Петербурга в Москву, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Архангельск, Ярославль;
  • из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в Котлас;
  • между Самарой и Адлером, Нижним Новгородом и Кировом, Ростовом-на-Дону и Кисловодском и по другим направлениям.

Предполагается, что наибольшее количество пассажиров отправится в путешествие 30 декабря 2025 года и 11 января 2026 года.

Стоит отметить, что в праздничные дни также будут работать около 20 туристических поездов, включая «Зимняя сказка», «По Золотому кольцу», «В Карелию», «Рускеальский экспресс», «Жигулевские выходные», «Мороз-экспресс», «Уральский экспресс» и другие.

Билеты можно приобрести, а также уточнить детали на официальном сайте ОАО «РЖД», в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах.

