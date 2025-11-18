С начала до конца октября 2025 года, с вокзалов Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено около 19 тысяч посылок.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала до конца 2025 года, около 19 тысяч человек воспользовались услугой "Экспресс-доставка" для отправки и получения деловых писем, бандеролей и малогабаритных посылок на станциях Куйбышевской железной дороги. Из них, 12733 человека получили посылки, а остальные были отправителями.

Стоит отметить, что большинство пользователей этого сервиса - жители Самары. С начала 2025 года, 7342 человека из Самары воспользовались услугой "Экспресс-доставка". Из них, 4820 получили посылки из других городов, а 2522 отправили корреспонденцию.

Услуга также популярна среди жителей Уфы, Саранска, Ульяновска и Пензы. Например, с Уфинского вокзала было отправлено 757 посылок, а получили их 777 человек. С вокзала Саранска отправили 501 посылку, которые получили 557 человек. С Ульяновского вокзала отправили 584 посылки, а получили их 1380 человек. С Пензенского вокзала отправили 918 посылок, которые получили 1351 человек.

Отправка и получение посылок через "Экспресс-доставку" просты - нужно обратиться в соответствующий пункт на вокзале, иметь при себе паспорт и контактные данные получателя. Оформление занимает всего несколько минут, при этом посылка не должна быть упакована, чтобы сотрудник мог убедиться в отсутствии запрещенных к отправке предметов.

Услугой "Экспресс-доставка" можно воспользоваться на любом вокзале Куйбышевской железной дороги, а отправка посылки осуществляется ближайшим поездом.

Дополнительную информацию и расчет стоимости услуги можно найти на сайте www. ekspress-l. ru, сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.