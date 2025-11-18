С 21 ноября произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Казанскому направлению Московской железной дороги, связанные с улучшением инфраструктуры.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 21 ноября 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов, включая МЦД-3, на Казанском направлении Московской железной дороги. Причина - работы по переходу на цифровую систему управления движением на станции Москва-Пассажирская-Казанская.

Работы будут выполняться в два этапа. В общей сложности, железнодорожникам необходимо будет переключить 152 стрелочных перевода и 186 светофоров.

Первый технологический этап запланирован с 12:00 21 ноября до 05:30 23 ноября. В это время предполагается переключение 1 и 2 главных, а также парковых путей. В связи с этим, в расписание вносятся значительные корректировки: время отправления и прибытия некоторых поездов изменится, как и количество остановок. Некоторые пригородные поезда будут следовать по сокращенному маршруту от/до станции Перово, обеспечивая доступность станции метро Выхино, а также от/до станции Люберцы-1. 22 ноября с 14:00 до 20:00 движение на МЦД-3 будет ограничено.

Кроме того, некоторые изменения в расписании сохранятся до следующих выходных, а с 28 по 30 ноября будут проводиться работы по переключению 3 и 4 главных путей.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.