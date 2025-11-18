Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железнодорожная сеть провела подготовку вагонов и станций для функционирования в зимнее время.

2025-11-18 12:48
Свердловская железнодорожная сеть провела подготовку вагонов и станций для функционирования в зимнее время.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Подготовка к зимнему сезону на СвЖД завершена, включая подвижной состав и объекты пассажирского комплекса. Железнодорожники провели все необходимые сезонные работы, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров в холодное время года.

Была осуществлена проверка котельных и теплотрасс, линий электропередач и систем связи на станциях. Все инженерные системы (отопления, водоснабжения, освещения, вентиляции) на вокзалах были проинспектированы, а также была выполнена регулировка входных дверей и оконных блоков. В общей сложности, более 300 вокзалов, пассажирских зданий и павильонов были подготовлены к зиме. Были созданы запасы песка, реагентов и снегоуборочного инвентаря для борьбы с гололедом на платформах, пешеходных мостах и настилах.

Для обеспечения надежной работы техники в зимний период, в депо была проведена сезонная диагностика и ремонт электропоездов и пассажирских вагонов. Первоочередной проверке подверглись электрическое и тормозное оборудование: установлены заглушки на вентиляционные отверстия тяговых электродвигателей, утеплены трубопроводы пневмосистем, а на токоприемники нанесен антиобледенительный состав для предотвращения образования наледи.

В вагонах была проведена проверка отопительных систем, кондиционеры и вентиляционные установки переведены на зимний режим. Специалисты также проверили исправность стеклопакетов, уплотнителей окон и дверей, при необходимости провели их замену. Перед началом зимнего сезона в салонах была проведена генеральная уборка с использованием парогенераторов и специальных средств химической чистки.

В общей сложности, на СвЖД прошли плановую проверку и подготовку 120 электричек («Финисты», «Ласточки», электропоезда ЭП2ДМ, ЭД4, ЭТ2, рельсовые автобусы), 50 пригородных вагонов и более 1,3 тыс. вагонов поездов дальнего следования, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru