Свердловская железнодорожная сеть провела подготовку вагонов и станций для функционирования в зимнее время.

12:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Подготовка к зимнему сезону на СвЖД завершена, включая подвижной состав и объекты пассажирского комплекса. Железнодорожники провели все необходимые сезонные работы, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров в холодное время года.

Была осуществлена проверка котельных и теплотрасс, линий электропередач и систем связи на станциях. Все инженерные системы (отопления, водоснабжения, освещения, вентиляции) на вокзалах были проинспектированы, а также была выполнена регулировка входных дверей и оконных блоков. В общей сложности, более 300 вокзалов, пассажирских зданий и павильонов были подготовлены к зиме. Были созданы запасы песка, реагентов и снегоуборочного инвентаря для борьбы с гололедом на платформах, пешеходных мостах и настилах.

Для обеспечения надежной работы техники в зимний период, в депо была проведена сезонная диагностика и ремонт электропоездов и пассажирских вагонов. Первоочередной проверке подверглись электрическое и тормозное оборудование: установлены заглушки на вентиляционные отверстия тяговых электродвигателей, утеплены трубопроводы пневмосистем, а на токоприемники нанесен антиобледенительный состав для предотвращения образования наледи.

В вагонах была проведена проверка отопительных систем, кондиционеры и вентиляционные установки переведены на зимний режим. Специалисты также проверили исправность стеклопакетов, уплотнителей окон и дверей, при необходимости провели их замену. Перед началом зимнего сезона в салонах была проведена генеральная уборка с использованием парогенераторов и специальных средств химической чистки.

В общей сложности, на СвЖД прошли плановую проверку и подготовку 120 электричек («Финисты», «Ласточки», электропоезда ЭП2ДМ, ЭД4, ЭТ2, рельсовые автобусы), 50 пригородных вагонов и более 1,3 тыс. вагонов поездов дальнего следования, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.