Во время новогодних торжеств для путешественников по Красноярской железной дороге запланирован дополнительный рейс на маршруте Красноярск - Абакан.

09:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Накануне Нового года, АО «ФПК» устанавливает дополнительный пассажирский поезд № 548 на маршруте Красноярск – Абакан. Отправление из Красноярска запланировано на 30 декабря в 20:20, а прибытие в Абакан ожидается 31 декабря в 08:18. Время в пути составляет 12 часов.

Этот маршрут был добавлен из-за традиционно высокого спроса в преддверии Нового года: многие пассажиры предпочитают путешествовать по этому направлению, которое связывает Красноярский край с Республикой Хакасия.

Поезд состоит из плацкартных и купейных вагонов. Также имеется специальное купе для пассажиров с ограниченными возможностями. В дополнение, можно приобрести билеты в женское и мужское купе. На некоторые места в купейных вагонах действует невозвратный тариф, что позволяет сэкономить.

Продажа билетов уже началась. Их можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.