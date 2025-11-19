Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О расписании поездов на границе между Пермским краем и Свердловской областью

2025-11-19 21:15
В результате возникновения пожара в цистернах грузового поезда на участке Шамары – Кордон, в настоящее время на маршруте задерживаются 4 пассажирских состава:

  • № 92 Москва – Северобайкальск;
  • № 70 Москва – Чита;
  • № 9 Владивосток – Москва;
  • № 803 Екатеринбург – Пермь.

Движение этих поездов будет осуществляться по измененному маршруту:

  • № 9 Владивосток – Москва пройдет через станции Рассоленко и Чусовская, вернувшись на основной маршрут у станции Пермь;
  • № 70 Москва – Чита и № 92 Москва – Северобайкальск пройдут через станции Чусовская, Нижний Тагил и вернутся на основной маршрут у станции Екатеринбург.

Пассажиры поезда № 803 Екатеринбург – Пермь доберутся до станции Пермь на поезде № 9 Владивосток – Москва.

По измененному маршруту также пройдут поезда № 146 Санкт-Петербург – Челябинск, № 10 Москва – Владивосток и № 14 Санкт-Петербург – Новокузнецк через станции Чусовская, Нижний Тагил и вернутся на основной маршрут у станции Екатеринбург.

Маршрут поезда № 7177/7178 Шаля – Кордон – Шаля был укорочен до станции Вогулка.

Сотрудники поездных бригад предоставляют полную поддержку и помощь пассажирам.

Работники железной дороги делают все возможное для восстановления движения.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по телефону круглосуточной службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).

