Северная трасса и ПГУПС заключили договор о взаимодействии

17:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Северная железная дорога и Петербургский университет путей сообщения имени Александра I (ПГУПС) подписали договор о сотрудничестве в области научных исследований, инноваций и подготовки кадров для транспортной отрасли. Документ подписали глава Северной магистрали Рашид Сайбаталов и ректор ПГУПС Олег Валинский.

Целью соглашения является создание условий для подготовки специалистов, учитывая потребности ОАО «РЖД», проведение совместных мероприятий в области молодежной и социальной политики, волонтерства. Также стороны согласились сотрудничать в области обмена информацией и технологиями, проведении научных исследований, разработке образовательных программ, а также повышении привлекательности компании как работодателя.

«Северная дорога стремится к постоянному развитию и внедрению новых технологий. Наше сотрудничество с ведущим образовательным учреждением страны открывает новые возможности для совместного решения задач, связанных с подготовкой квалифицированных кадров, научными исследованиями и созданием современных технологий», – заявил глава СЖД Рашид Сайбаталов.

Подписание нового договора между Северной железной дорогой и ПГУПС произошло в рамках Международного форума и выставки «Транспорт России» и будет действовать до 2030 года.

Стоит отметить, что в настоящее время в университете и его филиалах в Ярославле, Вологде и Ухте по целевому направлению от Северной железной дороги обучаются 814 студентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.