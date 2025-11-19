Олег Белозеров: «Реализовав пять проектов ВСМ, мы сможем перевозить дополнительно свыше 100 млн тонн груза»

15:37

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время пленарной сессии «ВСМ: Вдохновение. Скорость. Мечта» на международном форуме-выставке «Транспорт России» 19 ноября, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров объявил, что создание сети высокоскоростного движения приведет к улучшению эффективности грузоперевозок.

«Мы комплексно подходим к решению задачи между Москвой и Санкт-Петербургом. После завершения проекта мы получим дополнительные способы перевозки не только пассажиров, но и грузов – 30 млн тонн. В общем, в рамках выполнения задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, это более 100 млн тонн, когда мы сможем предложить дополнительные удобные варианты для пассажиров и для перевозки грузов», – заявил Олег Белозёров.

Руководитель РЖД подчеркнул, что строительство высокоскоростных трасс позволит сэкономить около 700 млрд рублей, которые не придется тратить на создание дополнительных железнодорожных путей для грузоперевозок. ВСМ освободит пути, которые сейчас также используются для пассажирских перевозок, что значительно увеличит провозную способность.

Олег Белозёров отметил, что в будущем появится возможность перевозить грузы и по сети ВСМ. Например, в области доставки малогабаритных высокомаржинальных грузов (электронная коммерция, медикаменты, автокомпоненты) железнодорожный транспорт может стать конкурентом для авиации и некоторых сегментов автоперевозок.

По словам гендиректора компании, более 500 высококвалифицированных инженеров-конструкторов привлечены к разработке высокоскоростного поезда, более 50 компаний и научно-исследовательских организаций участвуют в проекте, а на этапе производства будет задействовано более 150 российских предприятий.