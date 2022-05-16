Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Республике Башкортостан изменится график движения некоторых пригородных поездов

2022-05-16 15:15
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с капитальным ремонтом пути на перегоне Приютово – Талды-Булак Куйбышевской железной дороги в мае и июне 2022 года вносятся изменения в график движения пригородных поездов.

16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 мая и 1, 5, 6 июня выводится из графика поезд № 6465 Раевка (отпр. 05:33) – Талды-Булак (приб. 07:35).

16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 мая и 5, 6 июня выводятся из графика поезда:

  • № 6457 Раевка (отпр. 19:30) – Талды-Булак (приб. 21:31);
  • № 6454 Раевка (отпр. 18:01) – Уфа (приб. 20:14).

16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 мая и 1, 6 июня 2022 года:

  • поезд № 6458 Талды-Булак – Раевка назначается отправлением со станции Аксаково на 31 минуту раньше: Аксаково (отпр. 08:17) – Раевка (приб. 09:35), на участке Талды-Булак – Аксаково отменяется;
  • поезд № 6456 Раевка – Уфа отправится со станции Раевка на 34 минуты раньше: Раевка (отпр. 09:37) – Давлеканово (приб. 09:58, отпр. 10:30) – Уфа (приб. 12:25).

16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 мая и 5, 6 июня поезд № 6466 Талды-Булак – Раевка отправится со станции Глуховская на 2 минуты раньше: Глуховская (отпр. 17:48) – Раевка (приб. 18:49). На участке Талды-Булак – Глуховская поезд отменен.

16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 мая и 5, 6, 20, 21, 22 июня поезд № 7147/7149 Уфа – Приютово – Абдулино проследует по измененному расписанию: Уфа (отпр. 19:01) – Приютово (приб. 22:02, отпр. 22:07) – Абдулино (приб. 22:48).

16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 мая и 1, 6 июня поезд № 7150/7148 Абдулино – Приютово – Уфа проследует по измененному расписанию: Абдулино (отпр. 05:05) – Приютово (приб. 05:40, отпр. 05:47) – Уфа (приб. 08:52).

Время указано местное.

С актуальной информацией о расписании движения поездов можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД. 

