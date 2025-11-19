Магистраль Горького представляет финалистам соревнования «Большая перемена» перспективы для карьерного роста.

14:47

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Горьковской железнодорожной системы создали специализированную зону для участников финала 6-го сезона общероссийского соревнования «Большая перемена», которое происходит с 18 по 21 ноября 2025 года в Нижнем Новгороде с поддержкой ОАО «РЖД».

В число финалистов «Большой перемены» вошли 600 студентов техникумов и колледжей в возрасте от 16 до 25 лет из 63 регионов России.

Сотрудники железной дороги предлагают участникам обширную образовательную программу, включающую экспозицию со стендом и информационными буклетами, зону виртуальной реальности, игры «Узнай РЖД» и «Своя игра», лекцию «РЖД сегодня». Так, молодежь может более подробно узнать о ежедневной работе железнодорожников, ознакомиться с историей и интересными данными о железных дорогах, а также изучить корпоративную культуру ОАО «РЖД».

«Участникам мероприятия демонстрируют основные сферы работы железной дороги, акцентируя внимание на выборе будущей профессии. ОАО «РЖД» проводит ряд мероприятий по поддержке молодых специалистов, а также активно сотрудничает с профильными учебными заведениями. Уверен, что участие в таких проектах, как «Большая перемена», будет полезно как студентам, так и работодателям», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Участники могут подать заявку на индивидуальное карьерное консультирование, узнать о возможностях трудоустройства в компанию, социальных привилегиях и гарантиях, целевом обучении.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», в котором каждый год участвуют более 3 млн подростков. Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Россия – страна возможностей», Всероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» и АНО «Большая перемена».

Комплекс мер, направленных на улучшение профессиональной ориентации и дополнительного образования, систематически проводится Горьковской железной дорогой. Это включает регулярные встречи руководителей магистрали со студентами и учащимися профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий с профессиональным сообществом железнодорожников, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.