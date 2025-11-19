В 2025 году на территории Тюменского района Свердловской железнодорожной сети было модернизировано более 60 километров железнодорожных путей.

13:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

СвЖД успешно завершила запланированное сезонное обновление железнодорожной инфраструктуры в Тюменском регионе. В текущем году работы осуществлялись на основном маршруте Транссибирской магистрали, где интенсивно движутся поезда, включая тяжеловесные: на участках Богданович – Войновка и Войновка – Называевская. С апреля по ноябрь был выполнен капитальный ремонт пути на участках общей протяженностью 62 км, а также заменены 51 стрелочных перевода.

Среди прочего, работы были проведены на станции Тюмень (обновлено 2 км пути, заменено 22 стрелочных перевода), а также на участках Вагай – Омутинская, Заводоуковская – Новая Заимка, Ощепково – Талица.

Капитальный ремонт включает в себя полный комплекс работ – очистку и выравнивание земляного полотна, устройство водоотводных кюветов, замену щебеночного балласта и рельсошпальной решетки, выправку пути. На станциях Туринская, Винзили, Новая Заимка в рамках текущего ремонта уложена рельсошпальная решетка на железобетонном основании.

Также, в рамках программы обновления инженерных сооружений в регионе был проведен капитальный ремонт верхнего строения металлических железнодорожных мостов через реку Ук на участке Заводоуковская – Новая Заимка и через реку Тобол на участке Ялуторовск – Заводоуковская. На этих объектах уложены современные железобетонные плиты безбалластного мостового полотна.

Плановые работы по обслуживанию путей позволяют обеспечивать безопасность и надежность инфраструктуры, увеличивать допустимые скорости движения на отдельных участках для пассажирских поездов до 120 км/ч, для грузовых – до 80 км/ч. Для пассажиров также повышается комфортность поездок за счет плавности хода поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.