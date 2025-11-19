ОАО "РЖД" достигли соглашения с десятью дополнительными компаниями о улучшении управления вагонными парками.

В рамках форума-выставки «Транспорт России» в Москве прошло торжественное подписание договоров, регулирующих взаимные обязательства и права на протяжении всего процесса эксплуатации вагонов.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» и начальник Центральной дирекции управления движением, Михаил Глазков, подписал документы от имени ОАО «РЖД».

Со стороны владельцев вагонов под документами расписались генеральные директоры АО «Новая перевозочная компания» Кирилл Прокофьев, ООО «ВЛ-Транс» Александр Шапкин, ООО «Транзит» Александр Чевелюк, ООО «Бенчмарк Трейдинг» Евгений Егупов, ООО «Первый промышленный оператор» Полина Щитова, ООО «Промышленная логистика» Владимир Тарасенко, а также директор ООО «ТрансСигма» Елена Усманова, директор по операционной деятельности АО «РЖД Бизнес Актив» Сергей Свистунов и генеральный директор АО «ЭНИКАРГО» Татьяна Смирнова.

Стороны согласовали условия и порядок эксплуатации грузовых вагонов на инфраструктуре РЖД, включая их допуск на сеть, определение мест временного размещения вагонов, когда они не используются в перевозках, планирование перевозок, перемещение и отцепку вагонов, а также условия и порядок технологического и информационного взаимодействия.

В документе предусмотрено декадное планирование перевозок как в сторону увеличения объема, так и пересчет порожнего состава, необходимого для обеспечения перевозки, при изменении рыночной конъюнктуры. Это особенно важно в текущих условиях, когда изменения на рынках и в экономике влияют на предъявление грузовой базы. Декадное планирование позволяет корректировать работу вагонных парков для достижения максимальной эффективности.

Обмен информацией между предприятиями является важной частью контракта. В частности, владелец вагона сообщает о:

планируемых периодах, типах и объемах грузоперевозок в его вагонах;

основных маршрутах грузоперевозок;

местах временного хранения вагонов.

ОАО «РЖД», с своей стороны, предоставляет информацию о установленных ограничениях пропускной способности и их сроках, стандартных параметрах грузовой работы и в общем о согласованных объемах перевозок и перемещения вагонов.

Напоминаем: ранее подобные контракты с ОАО «РЖД» заключили АО «ФГК», АО «Уголь-Транс», АО «Апатит» (Группа «Фосагро»), ООО «Модум-транс», ООО «Логопер», ООО «Уралхим-Транс» и ПАО «Уралкалий», ООО «НХТК», АО «ПГК», ООО «Балтика», АО «Европа – Калининград», ООО «Транспортные технологии», ООО «Атлант», ООО «Алькон», ООО «Технотранс», ООО «Мосрегионтранс», АО «Евросиб СПб-транспортные системы», «Грузовая компания «Новотранс», ООО «Карго Фер-Транс», ООО «ПрогрессТрансСервис», ООО «Профит Рейл», АО «СКС».

ОАО «РЖД» приглашает владельцев подвижного состава и операторов присоединиться к работе по оптимизации вагонных парков. Образец стандартного договора о сотрудничестве размещен на веб-сайте компании в разделе «Грузовые перевозки».