Путешествие к "Свияжск, город-остров" продолжает быть наиболее востребованным железнодорожным туром в Татарстане.

16:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Посещение музейного комплекса "Остров-град Свияжск" было наиболее востребованным субурбанским железнодорожным туром в Татарстане с января по октябрь 2025 года. В течение этого времени по этому маршруту было совершено 135 поездок, в которых приняли участие 4,5 тыс. человек.

Участники мультимодального тура отправляются из Казани на поезде до Свияжска, где пересаживаются на автобус, который доставляет их на остров. Для посетителей предлагается несколько различных программ, тематических событий и обзорных экскурсий.

Тур в Кукмор пользуется большим спросом среди жителей и гостей Татарстана. Он включает обзорную экскурсию по городу, а также посещение фабрики посуды и валяльно-войлочного производства. Также популярен маршрут Казань – Камаево – «Иске Казан», который позволяет туристам побывать в старинной крепости, узнать о традициях татарского народа и погрузиться в быт людей, живших на этих землях много веков назад.

Наиболее популярным субурбанским железнодорожным туром в Удмуртии является поездка на ретропоезде «Чайковский экспресс» по маршруту Ижевск – Воткинск. С начала года паровоз совершил 45 рейсов и перевез 5,4 тыс. человек. Отметим, что «Чайковский экспресс» занял второе место в номинации «Лучший туристический проект» на Премии Русского географического общества 2025 года.

В общей сложности, с января по октябрь 2025 года, туристическими поездами субурбанного сообщения АО «Содружество», курсирующими по Горьковской железной дороге в Удмуртии и Татарстане, воспользовались 22,8 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «Содружество», в клиентском центре ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.