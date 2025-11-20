200 учеников приняли участие в занятиях по безопасности, которые проводил «Поезд знаний» на станции Аша в Челябинской области.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

«Поезд знаний» впервые остановился на станции Аша в Челябинской области 19 и 20 ноября 2025 года.

В ходе совместной инициативы железнодорожников с Южно-Уральской и Куйбышевской магистралей, учащиеся посетили два вагона, посвященных охране труда. Здесь для них были организованы уроки безопасности, показаны соответствующие фильмы и проведен онлайн-квест для проверки знаний. Робот Алекс напомнил детям о правилах поведения на железнодорожных путях, делая процесс обучения более интересным и незабываемым.

За два дня уроки безопасности посетили 200 школьников из местных школ. Занятия закончились вручением памятных сувениров на тему безопасности.

Железнодорожники Южного Урала придают большое значение профилактике травматизма среди несовершеннолетних на объектах инфраструктуры. С начала 2025 года в Челябинской области двое несовершеннолетних получили травмы от столкновения с подвижным составом и поражения электрическим током.

Напоминаем, что железная дорога - это место повышенной опасности. Важно строго следовать правилу: переходить пути только в специально оборудованных местах - пешеходных переходах, тоннелях, мостах, железнодорожных переездах, путепроводах, обозначенных соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения демонстрируются в видео и мультфильмах, созданных ОАО «РЖД», которые можно найти на официальном сайте ЮУЖД, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.