В ответ на инцидент, произошедший на участке Кордон - Шамары, для транспортировки пассажиров были выделены запасные поезда.
2025-11-2012:49
В ответ на инцидент, произошедший на участке Кордон - Шамары, были назначены дополнительные поезда для перевозки пассажиров:
№ 902 Новосибирск – Северобайкальск, отправка из Новосибирска в 15:34 (мск) 20 ноября. Поезд будет следовать по расписанию и с остановками, которые предусмотрены для поезда № 92 Москва – Северобайкальск, отправляющегося из Москвы 18 ноября;
№ 904 Новосибирск – Чита, отправка из Новосибирска в 17:33 (мск) 20 ноября. Поезд будет следовать по расписанию и с остановками, которые предусмотрены для поезда № 70 Москва – Чита, отправляющегося из Москвы 18 ноября.
Сотрудники железной дороги предпринимают все необходимые действия для восстановления движения поездов.
Сведения о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок со всей территории России бесплатный).
