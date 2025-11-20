Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения пригородных поездов по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги ожидаются 22-24 ноября в связи с улучшением инфраструктуры.

2025-11-20 10:08
Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям МЖД, включая МЦД-2, ожидаются с 22 по 24 ноября 2025 года. Причина - работы по улучшению инфраструктуры на участке Москва-Рижская – Подмосковная.

Технический перерыв, продолжающийся 51 час, запланирован с 00:20 22 октября до 03:20 24 ноября, в выходные дни, когда количество пассажиров минимально. В течение этого времени будут выполнены крупномасштабные работы по переводу 1 главного пути на новый путепровод, созданный для улучшения городской дорожной сети и обеспечения связи между улицами Добролюбова и Складочной. Работники железной дороги демонтируют 550 м рельсошпальной решетки, уложат новую на балластное основание путепровода, произведут выправку и балластировку пути, уложат бесстыковые рельсы. Ранее было выполнено переключение 2 главного пути.

Во время работ в указанные дни движение поездов на участке от платформы Марьина роща до Стрешнево будет осуществляться по соседнему пути в реверсивном режиме. В связи с этим в расписание поездов внесены значительные изменения. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-2 будут следовать по сокращенным маршрутам – от или до станций Тушино, Красный Балтиец и Москва-Пассажирская-Курская. Некоторые пригородные поезды дальних маршрутов будут совершать сокращенные рейсы. Часть поездов временно исключена из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

