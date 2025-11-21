На железнодорожной линии Южного Урала, расположенной между станциями Ишалино и Ессаульская, была организована акция под названием «Внимание, переезд!».

Был проведен рейд по безопасности на железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская, где 18 ноября 2025 года случилось авария, в результате которой один человек умер, а другой получил серьезные травмы. Водитель не обратил внимания на сигналы переездной сигнализации и выехал на переезд перед приближающимся пригородным пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком мало, чтобы избежать столкновения.

С начала 2025 года в Челябинской области на железнодорожных переездах произошло 5 аварий, включая 3 на участке между станциями Ишалино и Ессаульская. Во всех случаях причиной аварий было нарушение водителями правил дорожного движения.

Рейд под названием «Внимание, переезд!» был организован с целью привлечения внимания водителей к соблюдению правил пересечения железнодорожных переездов. В нем участвовали представители ЮУЖД, Ространснадзора, Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, органов региональной и муниципальной власти, автотранспортных предприятий.

Водителям были разданы брошюры и проведены информационные беседы, напоминая, что железнодорожный переезд - это место повышенной опасности и нарушение правил дорожного движения здесь может привести к серьезным последствиям. Поезд весит несколько тонн, поэтому его невозможно остановить мгновенно, так как тормозной путь составляет до 1 км. Запрещено въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.