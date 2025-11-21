Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка для экспорта, направленная в сторону южных портов России, в октябре 2025 года увеличилась на 8,1%

2025-11-21 14:14
Загрузка для экспорта, направленная в сторону южных портов России, в октябре 2025 года увеличилась на 8,1%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В этом году в октябре объем грузов, отправленных в сторону морских коммерческих портов южной части России, достиг 7,1 млн тонн. Это на 8,1% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

В общей сложности в октябре через сеть РЖД было отправлено в морские терминалы 27,7 млн тонн экспортных грузов, что на 6,6% больше, чем за соответствующий период 2024 года. Большую часть составил каменный уголь – 14,2 млн тонн (увеличение – на 19,5%), удобрения – 3,1 млн тонн (+6,3%), зерно – 1,9 млн тонн (+25,1%) и железная руда – более 900 тыс. тонн (+31,1%).

Сейчас на Северо-Кавказской железной дороге идет работа над крупным проектом, целью которого является модернизация и развитие железнодорожной инфраструктуры на подступах к портам Азово-Черноморского бассейна. Так, 17 ноября 2025 года был завершен первый этап федерального инвестиционного проекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла», что позволит устранить «узкие места» на подходах к морскому порту.

В результате проведенных работ было открыто движение по двум путям на участке Блок-пост Кирилловский – Парк «Нижний», что дало возможность параллельного приема и отправления поездов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru