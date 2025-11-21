Загрузка для экспорта, направленная в сторону южных портов России, в октябре 2025 года увеличилась на 8,1%

14:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В этом году в октябре объем грузов, отправленных в сторону морских коммерческих портов южной части России, достиг 7,1 млн тонн. Это на 8,1% превышает показатели за тот же период предыдущего года.

В общей сложности в октябре через сеть РЖД было отправлено в морские терминалы 27,7 млн тонн экспортных грузов, что на 6,6% больше, чем за соответствующий период 2024 года. Большую часть составил каменный уголь – 14,2 млн тонн (увеличение – на 19,5%), удобрения – 3,1 млн тонн (+6,3%), зерно – 1,9 млн тонн (+25,1%) и железная руда – более 900 тыс. тонн (+31,1%).

Сейчас на Северо-Кавказской железной дороге идет работа над крупным проектом, целью которого является модернизация и развитие железнодорожной инфраструктуры на подступах к портам Азово-Черноморского бассейна. Так, 17 ноября 2025 года был завершен первый этап федерального инвестиционного проекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла», что позволит устранить «узкие места» на подходах к морскому порту.

В результате проведенных работ было открыто движение по двум путям на участке Блок-пост Кирилловский – Парк «Нижний», что дало возможность параллельного приема и отправления поездов, сообщили в службе корпоративных коммуникаций СКЖД.