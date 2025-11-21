Загрузка товаров для экспорта, направленных в порты, увеличилась на 6,6% в октябре.

13:56

В октябре 2025 года было отправлено 27,7 млн тонн экспортных грузов через сеть ОАО «РЖД» в российские морские порты, что на 6,6% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом, около 10 млн тонн грузов было направлено в порты Северо-Запада* (аналогично прошлому году), 10,6 млн тонн в порты Дальнего Востока (+12,8%) и 7,1 млн тонн в порты Юга** (+8,1%).

Основными факторами увеличения погрузки стали перевозки каменного угля (+19,5%, до 14,2 млн тонн), удобрений (+6,3%, до 3,1 млн тонн), железной руды (+31,1%, до 908 тыс. тонн) и зерна (+25,1%, до 1,9 млн тонн).

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 40%, нефтяных грузов – 19%, удобрений – 10%, черных металлов – 5%, зерна – 6%, руды – 4%.

В направлении портов Северо-Запада увеличились перевозки каменного угля (+24,7%, до 3,3 млн тонн), удобрений (+8,2%, до 2,7 млн тонн) и зерна (увеличение в 1,9 раза, до 300 тыс. тонн).

В сторону морских терминалов Дальнего Востока было отмечено положительное изменение в перевозках угля (+14,2%, до 9,2 млн тонн) и нефтяных грузов (+27,9%, до 644 тыс. тон).

Через порты Юга увеличилась отправка каменного угля (увеличение в 1,4 раза, до 1,7 млн тонн), черных металлов (+4%, до 860 тыс. тонн), железной руды (увеличение более чем в 2 раза, до 732 тыс. тонн) и зерна (+21,2%, до 1,6 млн тонн).

* С учетом припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог.

** С учетом припортовых станций Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог.