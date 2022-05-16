«Ласточки», курсирующие по кольцевому маршруту в Пермской агломерации, будут останавливаться на станции Кабельная

11:32

С 17 мая электропоезда «Ласточка», курсирующие по кольцевому маршруту в Пермской городской агломерации, будут совершать остановку на станции Кабельная (на правом берегу Камы). Это стало возможным благодаря появлению на станции пассажирской посадочной платформы, которую Свердловская магистраль построила в кратчайшие сроки.

Новая остановка введена для удобства пассажиров. Ей смогут пользоваться жители правобережных микрорайонов Перми, чтобы быстро и с комфортом добираться до центра краевой столицы.

Напомним: по кольцевому маршруту, который соединяет левый и правый берега Камы, «Ласточка» совершает по 3 рейса в день в каждом направлении. Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания» (ППК). Уточнить расписание и оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «ППК», в терминалах самообслуживания, на сайте компании, а также через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.