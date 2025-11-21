На обучающем поле Забайкальской железной дороги был организован семинар по безопасности на железнодорожных путях для подопечных социальных учреждений.

Персонал Забайкальской железнодорожной компании и Читинского отделения МВД России по транспорту организовали обучающий модуль "Практика безопасности" для подопечных Черновского детского помощника "Восточный" и социального обслуживания "Берегиня".

В течение одного часа подростки в возрасте от 12 до 17 лет тщательно изучили риски, связанные с пребыванием в зоне движения поездов на территории нового учебно-тренировочного полигона Забайкальского центра профессиональной подготовки в Чите. Сначала для них была организована профессиональная экскурсия, а затем краткий курс по правилам безопасности. После просмотра тематического видео ученики центров закрепили полученные знания. Все приняли участие в викторине и показали на практике, как следует вести себя на железнодорожных путях, представленных на полигоне.

Молодые жители Забайкалья проявили особую активность во время общения с преподавателем учебного центра ЗабЖД, который ранее был машинистом электровоза. Сотрудник железной дороги поделился своим опытом предотвращения аварийных ситуаций, рассказал о возможных негативных последствиях неосторожного поведения в зоне повышенной опасности и ответил на вопросы подростков.

В качестве сувенира от полезной встречи гости учебного центра получили брошюры "К успеху - без нарушений!" и светоотражатели для рюкзаков.

Стоит отметить, что в результате нарушения правил личной безопасности с начала текущего года на ЗабЖД пострадали 22 человека, из которых 16 - со смертельным исходом. Два подростка получили травмы от электрического тока. В остальных 20 случаях взрослые получили травмы из-за столкновения с движущимся составом при попытке пересечь железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

Несмотря на снижение количества случаев травматизма населения на ЗабЖД на 21% с начала текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года, работники железной дороги продолжают проводить профилактические мероприятия, расширяя охват граждан, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.