В городе Ярославль отметили 50-тысячного пассажира городского электропоезда

11:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Ярославле 21 ноября 2025 года был отмечен юбилейный 50-тысячный пассажир городского электропоезда. Представители Северной железнодорожной компании, правительства Ярославской области и АО «Северная пригородная пассажирская компания» вручили сувениры жительнице Липовой Горы Кристине Зарумной. Она приобрела билет на утренний пригородный поезд № 6917/6918 Телищево – Филино. Кристина выбрала электричку вместо личного автомобиля для поездок из Фрунзенского района Ярославля на работу в центр города. По ее словам, поездки комфортные, надежные и позволяют быстро добраться до места назначения, избегая пробок на дорогах.

«Мы в сотрудничестве с правительством Ярославской области интегрируем электрички в маршрутную сеть Ярославля для увеличения разнообразия и удобства городского транспорта. Заволжский и Фрунзенский районы Ярославля активно застраиваются, и в часы пик дорогам нужна альтернатива, поэтому мы назначили дополнительные поезда на это время. Видим, что количество пассажиров увеличивается. Отметка в 50-тысячного пассажира – яркое подтверждение этого. Мы готовы обсуждать и продолжать развитие маршрутной сети», – заявил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Напомним, что городские электрички являются частью совместного проекта Северной железной дороги, регионального правительства и перевозчика АО «СППК» по интеграции пригородного железнодорожного транспорта в маршрутную сеть Ярославля и Ярославской области.

На первом этапе в 2024 году была пересмотрена маршрутная сеть, увеличено количество рейсов и улучшено расписание некоторых поездов, организованы новые маршруты для связи районов области между собой и с соседними регионами.

В январе 2025 года в Ярославле был введен единый городской тариф на все поездки в пригородных поездах, что стало частью стратегии развития железнодорожных пассажирских перевозок в городе. Тариф был установлен на уровне стоимости проезда в общественном транспорте.

С первого июля 2025 года к 39 пригородным поездам, проходящим через Ярославль, было добавлено еще 10 дополнительных. Это позволило связать Заволжский и Фрунзенский районы между собой и с центром города. В сентябре был открыт новый остановочный пункт Сокол в Фрунзенском районе. Служба корпоративных коммуникаций СЖД сообщила, что ведется мониторинг перевозок на городских электричках Ярославля и рассматриваются возможности для дальнейшего развития проекта.