Путешествие Поезда Санта Клауса по Хабаровскому краю началось.

11:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

21-го ноября 2025 года мобильная резиденция главного мага страны совершила свою первую остановку в Хабаровске. На платформе вокзала местные жители наслаждались шоу, устроенным Дедом Морозом, Снегурочкой и их волшебными помощниками. Впервые маленькие жители города имели возможность посетить новый вагон Снежной королевы.

По расписанию волшебного поезда запланировано еще 3 остановки в Хабаровском крае:

Местность Дата Время работы (местное) Комсомольск-на-Амуре 22.11 10:00–17:00 Березовый (станция Постышево) 23.11 10:00–11:30 Новый Ургал 23.11 18:50–20:20

В городе Юности также будет организована развлекательная программа на платформе. По предварительно купленным билетам можно будет посетить мобильную резиденцию Деда Мороза или кукольный театр.

Во время представлений все желающие смогут попробовать новогодние блюда в вагоне-ресторане и приобрести сувениры в вагоне-магазине, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.