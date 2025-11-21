В период с января по октябрь 2025 года ретропоезд, следующий до Арзамаса, перевез 13,4 тысячи туристов.

10:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по октябрь 2025 года туристический ретропоезд, следующий по маршруту Нижний Новгород - Арзамас на паровой тяге, перевез 13,4 тысячи пассажиров, совершив более 140 рейсов.

Поезд состоит из старинного паровоза и современных комфортабельных вагонов, оснащенных кондиционерами, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением и биотуалетами. Пассажирские кресла имеют регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

Туристы могут посетить уникальные достопримечательности Арзамаса, включая дом-музей А. М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь и церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Мультимодальный маршрут «Бал в Болдино» также пользуется популярностью среди туристов, и за указанный период им воспользовались около 8 тысяч человек. Маршрут включает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до известного села. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» - это самое известное пушкинское место в России и памятник культуры федерального значения.

Тур для организованных школьных групп на ретропоезде «Муромец» до станции Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в Музей истории и развития Горьковской железной дороги также пользуется большим спросом. За этот период тур посетили более 1 тысячи детей.

В общей сложности за 10 месяцев 2025 года более 25 тысяч пассажиров воспользовались услугами туристических поездов пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующих по Горьковской железной дороге в Нижегородской области.

Пассажиры могут узнать расписание туристских поездов пригородного сообщения на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, в справочные службы на железнодорожных станциях и в пригородных кассах по продаже билетов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.