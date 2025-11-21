Транспортировка товаров через услугу «Грузовой экспресс» в Новосибирской области в период с января по октябрь 2025 года увеличилась на 11,5%

С января по октябрь 2025 года, на железнодорожной сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области было отправлено 322,1 тыс. тонн грузов с помощью сервиса «Грузовой экспресс». Это на 11,5% больше, чем в тот же период предыдущего года.

В октябре этого года, количество отправленных грузов составило 93,4 тыс. тонн, что в 1,5 раза превышает показатель октября прошлого года.

Услугой «Грузовой экспресс» активно пользовались на станциях Клещиха, Новосибирск-Главный, Новосибирск-Восточный, Иня-Восточная, Чемской, Чик, Барабинск, Татарская, Болотная, Карасук.

Стоит отметить, что сервис «Грузовой экспресс», который позволяет отправлять малые партии товаров грузовыми поездами по расписанию, пользуется спросом среди региональных предприятий малого и среднего бизнеса. В основном, его используют аграрные предприятия региона для транспортировки своей продукции, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.