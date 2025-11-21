Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Через Транссибирскую магистраль прошел рекордный по длине состав, перевозивший уголь.

2025-11-21 09:13
Через Транссибирскую магистраль прошел рекордный по длине состав, перевозивший уголь.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

16 ноября 2025 года на Западно-Сибирской железнодорожной магистрали прошел беспрецедентный состав с кузбасским углем: объединенный грузовик из 142 передовых вагонов без остановок преодолел путь от станции Инская в Новосибирской области до станции Московка в Омской области.

Состав весом в 14,2 тыс. тонн преодолел дистанцию в 630 км за 9 часов 58 минут.

Стоит отметить, что организация и управление тяжелыми грузовыми поездами является одним из эффективных способов снижения операционных затрат ОАО «РЖД» и увеличения производительности труда, поскольку это позволяет уменьшить необходимость в использовании локомотивов и увеличить пропускную способность железных дорог, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru