Через Транссибирскую магистраль прошел рекордный по длине состав, перевозивший уголь.

09:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

16 ноября 2025 года на Западно-Сибирской железнодорожной магистрали прошел беспрецедентный состав с кузбасским углем: объединенный грузовик из 142 передовых вагонов без остановок преодолел путь от станции Инская в Новосибирской области до станции Московка в Омской области.

Состав весом в 14,2 тыс. тонн преодолел дистанцию в 630 км за 9 часов 58 минут.

Стоит отметить, что организация и управление тяжелыми грузовыми поездами является одним из эффективных способов снижения операционных затрат ОАО «РЖД» и увеличения производительности труда, поскольку это позволяет уменьшить необходимость в использовании локомотивов и увеличить пропускную способность железных дорог, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.