Двухэтажный поезд стал осуществлять рейсы между Санкт-Петербургом и Брянском.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 19 ноября 2025 года новый двухэтажный поезд № 139/140, принадлежащий АО «ФПК», начал свои регулярные рейсы между Брянском и Санкт-Петербургом. В сравнении с одноэтажными поездами, количество доступных мест увеличилось на 108.

На открытии присутствовали заместитель губернатора Брянской области Денис Амеличев, заместитель начальника Московской железной дороги Марат Шайдуллин и руководитель Московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Денис Тихонов.

«Новый подвижной состав улучшит условия путешествия пассажиров между Брянском и Санкт-Петербургом. Для его запуска была проведена большая работа по подготовке инфраструктуры. В частности, в парке пассажирских вагонов была создана новая зона для оперативного и качественного предрейсового осмотра и оборудования подвижного состава. Она оснащена системами освещения, водоотведения, воздухоснабжения пневмоинструментов», – заявил Марат Шайдуллин.

Поезд состоит из купейных вагонов с четырех- и двухместными купе, а также вагона-бистро. Все вагоны оснащены системами климат-контроля и биотуалетами, в купе установлены розетки для зарядки мобильных устройств. Также предусмотрены места для комфортной поездки маломобильных пассажиров. Пассажирам доступна информационно-развлекательная система «Попутчик» (сервис с новостями, играми, музыкой и аудиокнигами; набор услуг зависит от класса обслуживания).

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», в веб-приложении и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.